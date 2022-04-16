Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти в ДТП пострадали два 18-летних пассажира
В Тольятти в ДТП пострадали два 18-летних пассажира
Прокуратура заявила о взрывоопасной ситуации на ЖД-станции в Самарской области
Прокуратура заявила о взрывоопасной ситуации на ЖД-станции в Самарской области
В Тольятти добились устранения нарушений пожбезопасности в сосновом бору
В Тольятти добились устранения нарушений пожбезопасности в сосновом бору
Россиянам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов
Россиянам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов
В Большечерниговском районе у местного жителя нашли марихуану
В Большечерниговском районе у местного жителя нашли марихуану
На Волге в Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
На Волге в Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения
ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что стабилизации цен в этом году способствует заметный рост производства мяса в первом квартале.
Рост себестоимости производства мяса может не отразиться на оптовых и розничных ценах на продукцию
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения

16 апреля 2022 10:23
125
ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения

ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения правил, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ГУОБДД МВД России.

Согласно заявлению, Госавтоинспекция не станет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, однако будет усиленно бороться с пьяным вождением. «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — заявил собеседник агентства.

К таким правонарушениям относятся действия или бездействие, которые содержат признаки административного правонарушения, но с учетом размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, вроде отсутствия предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправности предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из-за дождя ГИБДД региона призывает к осторожности на дорогах
15 апреля 2022, 11:32
Из-за дождя ГИБДД региона призывает к осторожности на дорогах
Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Происшествия
275
Начались работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия.
14 апреля 2022, 16:54
В Самарской Луке приступили к ремонту дороги «Урал»-Солнечная Поляна-Ширяево
Начались работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия. Дороги
390
За выходные в Самарской области проигнорировали использование ремней безопасности 363 водителя
11 апреля 2022, 13:17
За выходные в Самарской области проигнорировали использование ремней безопасности 363 водителя
В результате мероприятий выявлено 194 правонарушения со стороны пешеходов и 262 – со стороны водителей. Происшествия
601
  • Консультант плюс
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1008
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
598
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
320
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
365
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
15 апреля 2022  09:45
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек
367
Весь список