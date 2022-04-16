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ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения правил, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ГУОБДД МВД России.

Согласно заявлению, Госавтоинспекция не станет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, однако будет усиленно бороться с пьяным вождением. «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — заявил собеседник агентства.

К таким правонарушениям относятся действия или бездействие, которые содержат признаки административного правонарушения, но с учетом размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, вроде отсутствия предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправности предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.