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ГИБДД планирует оснастить машины ДПС комплексами видеофиксации

17 октября 2022 13:26
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ГИБДД планирует оснастить машины ДПС комплексами видеофиксации

Госавтоинспекция РФ в 2023 году планирует покупать камеры нового типа с установкой в систему световой сигнализации патрульных машин ДПС.

Камеры в мигалках ДПС и во время движения смогут фиксировать превышения скорости и выезды на выделенные полосы, другие нарушения, обнаруживать угнанный и неправильно припаркованный транспорт, сообщил "Коммерсант".

По закону фото-видеозаписи камер (в том числе с мобильных телефонов) проведенные инспектором ДПС могут быть использованы при производстве по делам об административных правонарушениях.

Теги: БДД

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