ГИБДД не будет штрафовать за участие в "Бессмертном полку"

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В МВД РФ сообщили, что водителей не будут привлекать к ответственности за участие в патриотической акции "Бессмертный полк".

Ожидается, что россияне разместят военную символику и портреты ветеранов на своих автомобилях. При этом официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что предметы не должны загораживать обзор водителю.

"Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах", – отметила Волк.

Для сохранности и безопасности также предлагается украшать машины внутри салона, а не снаружи.

В 2023 году принять участие в "Бессмертном полку" можно в течение нескольких дней до и после 9 мая, пишет Смотрим.