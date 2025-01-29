Генпрокуратура подала иск к Домодедово

134

По результатам прокурорской проверки порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово был подан иск в суд. Проверка выявила нарушения, что привело к обращению одного из заместителей генпрокурора России в судебные инстанции.

«Иск к Домодедово подан по результатам прокурорской проверки порядка приватизации... Содержание документа пока не раскрывается», — сообщил «Коммерсант». Ответчикам заявление Генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили. Из практики подобных дел следует, что обычно после приватизационных проверок следуют иски о возвращении активов государству.

Среди ответчиков в деле выступают несколько компаний, включая ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд» и ООО «Домодедово коммершл сервисиз», а также Фонд «Атлант Фаундейшн». Также к числу ответчиков относятся Валерий Коган и Дмитрий Каменщик, занимающие ключевые позиции в управлении аэропортом, пишет Ура.ру.