Gallina Blanca уходит из России

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Фабрику бренда в РФ купит производитель лапши.

GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, решил уйти из России. Предприятие компании в Нижегородской области купит непальская CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai. Стоимость сделки может быть в диапазоне 1−1,5 млрд руб. Продажи лапши быстрого приготовления в России растут, но CG Foods придется инвестировать в продвижение нового для страны бренда и развитие производства.

Гендиректор «Натурал Фудс» (поставщик лапши быстрого приготовления под брендами Bon Apetit, Euro Express, Food Like) Наталья Николаева говорит, что CG Foods придется выстраивать продажи продукта в России с нуля, а купленная фабрика может потребовать инвестиций в модернизацию и обновление оборудования.

Хотя конъюнктура для выхода на российский рынок складывается подходящая. По данным NielsenIQ, по итогам января — ноября 2021 года продажи лапши быстрого приготовления в РФ выросли на 16% год к году в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. В «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon) оценивали объемы продаж более чем в 2 млрд упаковок, пишет Коммерсантъ.