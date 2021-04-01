Гаджеты, произведенные с 1 апреля 2021 года, должны продаваться в России с предустановленным отечественным софтом

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Электронные устройства, произведенные с 1 апреля 2021 года, в соответствии с постановлением правительства должны продаваться на российском рынке с предустановленным отечественным программным обеспечением. Это касается смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров.

В перечень из 16 рекомендованных отечественных приложений вошли «Яндекс. Браузер», поисковик «Яндекса», «Яндекс. Диск», «Яндекс. Карты», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», приложение для онлайн-трансляций OK Live, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платежная система MirPay и антивирус Kaspersky Internet Security, которые устанавливаются только на Android, «Госуслуги», текстовый редактор «МойОфис Документы».

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ полагают, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, пишут Известия.

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