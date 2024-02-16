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ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

16 февраля 2024 16:43
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ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального


Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Об этом днем 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО.

В Службе исполнения наказаний заявили, что Навальному стало плохо 16 февраля в исправительной колонии № 3 во время прогулки. Он «практически сразу потерял сознание», пишет РБК.

К нему отправили медицинских работников, также «был вызван экипаж скорой медицинской помощи». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали».

«Прибывшие медики констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ФСИН сообщила, что решила отправить в колонию комиссию. Она будет направлена «в территориальный орган и учреждение». В нее войдут руководители и сотрудники «оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России».

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в своем телеграм-канале. Песков также заявил, что ФСИН сейчас «занимается всеми соответствующими проверками, никаких поручений не требуется, потому что на этот счет есть свод правил».

 

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