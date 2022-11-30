Я нашел ошибку
Главные новости:
Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет
Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет
почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары
Почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары
В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом
В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз
В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»
В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»
Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре
Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме
ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы
ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные

Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет

30 ноября 2022 10:00
33
Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет

За пять лет существования Фонда президентских грантов некоммерческим организациям (НКО) выделено 100 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 30 ноября, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Из [выделенной суммы] почти четверть — только за один последний год. То есть каждый год идет рост. И софинансирование от бизнеса идет каждый год в рост», — рассказал он «РИА Новости».

Кириенко отметил и собственный вклад НКО. Он рассказал, что на сегодняшний день такие организации сами учатся работать, привлекать средства и людей.

«Я считаю, что у нас сегодня среди руководителей, занимающихся таким, казалось бы, локальным управлением в некоммерческих организациях, там очень высокий уровень управления. Один только пример того, что у нас на выборах прошлого года из некоммерческих организаций — победителей Фонда президентских грантов 19 человек избраны депутатами Государственной думы. Это значит, что люди им поверили», — подчеркнул Кириенко.

29 сентября Кириенко рассказал, что проекты НКО, направленные на поддержку жителей Донбасса и освобожденных территорий, получат президентские гранты на общую сумму 2 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Он добавил, что всего были признаны победителями 493 проекта, сообщают "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
451
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
440
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
411
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
480
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
475
Весь список