ФНС проверит курортный бизнес Крыма из-за невыдачи на пляжах кассовых чеков

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В крымском управлении ФНС анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон из-за увеличения количества жалоб отдыхающих на невыдачу кассовых чеков и иные нарушения законодательства в разгар курортного сезона.

В сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что в большинстве обращений крымчане и гости полуострова указывают на нарушения в зонах пляжного отдыха.

В частности, речь идет о размещенных на них пунктах проката, точках общепита и торговли.

"Проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса", – отмечается в публикации.

В мае глава Крыма Сергей Аксенов поставил перед республиканским управлением ФНС задачу роста в этом году консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей, для чего необходимо законным образом "вывести из тени" от 80 до 100 миллиардов рублей.

Глава ведомства Роман Наздрачев заверил, что эта задача будет выполнена, передает РИА Новости.