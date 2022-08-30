Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре

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Сентябрь обычно ассоциируется с началом нового учебного года. Но помимо старта занятий в школах, и детей, и их родителей ждет ряд важных изменений. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Новая традиция

1 сентября дети после летних каникул пойдут на занятия в школу и этот же день станет началом новой традиции в России: теперь в первый день каждой учебной недели в каждой школе нашей страны будет проводиться церемония торжественного подъема государственного флага под звучание гимна. Спускаться же он будет по ее окончании, в выходные он должен храниться в кабинете директора, учительской или школьном музее.

Поднимать флаг будут школьники, имеющие какие-либо достижения – учебные, спортивные, творческие и др. Для проведения церемонии из них будет формироваться группа, состоящая из знаменосца и ассистентов.

Цель церемонии поднятия государственного флага – воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и гордости за страну, в которой оно живет.

Истории - больше, бумаг - меньше

Но на этом изменения в жизни маленьких россиян и их учителей не закончатся. 19 сентября должны стартовать Всероссийские проверочные работы, который закончатся только 24 октября. Их расписание должно появиться до 5 сентября.

Одновременно будет усилено изучение истории школьниками всех возрастов. В частности о ней будет больше рассказываться на занятиях в младших классах в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики». Также в школах планируется проводить киноуроки на исторические темы.

И, наконец, вступит в силу новый федеральный государственный стандарт основного общего образования. В нем изложены требования к содержанию обучения и тезисы о том, каких результатов должны достичь школьники к окончанию 11-го класса.

Зато облегчат нагрузку на учителей в плане заполнения различных бумаг. Теперь они будут готовить лишь пять документов – рабочую программу учебного курса, журналы учета успеваемости внеурочной деятельности, планы воспитательной работы, характеристику на каждого школьника. А учителей в России, между прочим, свыше 1,2 млн человек.

Отдельные категории

Любимая тема для разговоров многих россиян – размер пенсий. В сентябре несколько категорий пожилых людей получат к ним прибавку. Прежде всего больше будут получать те, кто уволился с работы в мае нынешнего года - им вернут индексацию пенсий и дадут доплату за три месяца, пока шел процесс возвращения прибавки.

Помимо них денег подкинут пенсионерам, оформившимся в августе в качестве самозанятых и тем, кто в этом же месяце подал заявление в Пенсионный фонд России на получение доплаты к пенсии за иждивенцев – несовершеннолетних детей или студентов дневных отделений университетов и институтов.

Не по нормативу, а по факту

В следующем месяце россияне получат неприятный сюрприз, связанный с услугами ЖКХ: заработает новый порядок определения платы за общедомовые нужды – освещение и уборку подъездов и лестничных площадок, работу лифтов.

До сентября 2022 года плата начислялась по утвержденным тарифам и зачастую не покрывала всех реально понесенных расходов. Теперь же ее будут рассчитывать по фактически понесенным затратам. Разницу добавят в квитанции и прогнозируется, что годовая сумма за услуги ЖКХ увеличится на 1 тыс. рублей на каждую квартиру.

Но в этой ложке дегтя есть и крупинка меда. С 1 сентября регионы России могут сами определять порядок перечисления компенсации на оплату ЖКХ для малоимущих граждан. Раньше средства направлялись на счет конкретного жильца, теперь же они могут поступать напрямую коммунальным организациям (при наличии соответствующего регионального правового акта).

Не менее шести

В сентябре вступят в силу изменения в жилищном законодательстве, касающиеся раздела квартир и домов: их нельзя будет делить таким образом, чтобы на долю каждого собственников жилья приходилось меньше 6 квадратных метров общей площади. Подобные сделки будут признаны ничтожными.

Исключение – случаи, когда доли в праве собственности на жилое помещение возникают в силу закона, в частности, при наследовании, приватизации, выделении долей при покупке жилья на средства материнского капитала и др.

Правда, усложнился порядок смены управляющей компании. Раньше для этого нужно было 25 % голосов собственников квартир плюс один голос. С сентября эта планка возрастет до 50 %.

Особенности электронного общения

Тем, кто работает в удаленном режиме, будет проще обмениваться с начальством разными кадровыми бумагами. Тоже самое касается и соискателей.

В соответствии с постановление правительства № 1192 соискатели, работники с помощью личных кабинетов на портале государственных услуг смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять работодателю кадровые документы. Тем самым россияне будут избавлены от необходимость печатать бумаги и слать их по почте, либо приезжать в офис.

Однако даже при использовании организацией электронного документооборота стороны при желании по-прежнему смогут использовать и традиционный бумажный формат предоставления документов.

Снижение показателей

Послабление выйдет владельцам личных автомобилей. Для них техосмотр по-прежнему будет добровольным, только его надо пройти тем, у кого легковая машина старше четырех лет и то в случае ее перерегистрации на нового хозяина. Тоже самое касается автомобилей, в которых заменены основные агрегаты и запчасти, либо на них предполагается вьезд в Европейский Союз.

В самом же техосмотре сократится число показателей проверки – их будет 55, а не 82. Из списка будут аптечка, огнетушитель, знак «Аварийная остановка», каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера, работа штатного противоугонного устройства, подача стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.