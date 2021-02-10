Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" включен в шорт-лист "Оскара"

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Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в короткий список претендентов на престижную премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.

Номинантов на «Оскар» объявят 15 марта, а вручение премии американской киноакадемии состоится 25 апреля. Церемонию перенесли с февраля из-за пандемии, передает Радио Маяк.