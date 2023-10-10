Фигуристы и конькобежцы России пропустят еще один сезон

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Международный союз конькобежцев продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований. На очередном совете ISU вопрос допуска россиян даже не обсуждался.

Напомним, что на волне санкций против российского спорта Международный союз конькобежцев в начале прошлого года принял решение о недопуске наших фигуристов, конькобежцев и мастеров шорт-трека до стартов под своей эгидой. Под раздачу вместе с россиянами попали и представители Белоруссии.

Ожидалось, что в начале нового сезона ISU рассмотри вопрос о допуске россиян и белорусов. Но этого не произошло. Как проинформировал журналистов президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, вопроса даже не было в повестке, пишет Смотрим.