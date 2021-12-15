Фигуристка Алена Косторная заявила, что останется в спорте ещё на четыре года

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Чемпионка Европы Алена Косторная заявила, что останется в спорте ещё на четыре года. Фигуристка не планирует завершать карьеру в течение следующего олимпийского цикла – об этом сама Косторная сообщила на своей официальной странице в Инстраграм.

Накануне стало известно, что спортсменка из-за травмы кисти пропустит чемпионат России – отборочный турнир к Олимпийским играм в Пекине.

Косторной 18 лет, она – чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В текущем сезоне она стала второй на этапе во Франции и третьей – на этапе в Канаде.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, передает Радио Маяк.