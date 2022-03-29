ФАС возбудила дело против крупнейшего в России производителя сахара

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара. Речь идет об ООО "Продимекс", предприятие подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", - пояснили в ФАС.

ООО "Продимекс" является крупнейшим производителем сахара в стране. Согласно информации на сайте компании, в группу "Продимекс" входят 14 сахарных заводов. Совокупный объем переработки сахарной свеклы составляет более 77 тысяч тонн в сутки (9 миллионов тонн в год). Общая емкость хранения сахара - более 1,5 миллиона тонн, пишет Газета.

Ранее антимонопольная служба начала антикартельные проверки в отношении производителей сахара. В список вошли семь компаний, в том числе и ООО "Продимекс".

Тогда в ФАС отмечали, что отсутствие сахара в продаже как правило связано с "ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями".