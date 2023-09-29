ФАС открыла антимонопольные дела о завышении цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла антимонопольные дела о завышении цен и сговоре на рынке нефтепродуктов в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, сообщила служба.

ФАС подозревает в завышении цен компании АО "Осколнефтеснаб", OOO "Газпромнефть-Региональные продажи", ООО "Гудвил-А", ООО "Реалграмм", ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО", Ассоциацию владельцев автозаправочных станций Дагестана.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний поручил снизить цены на топливо на АЗС, а также привести цены в мелком опте к уровню крупного с учетом транспортных расходов.

Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время, до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации снижать нельзя, пишет Смотрим.