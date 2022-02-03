ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар

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Федеральная антимонопольная служба порекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику, в частности ограничить дистрибьюторам максимальную торговую наценку и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Эти предложения направлены на стабилизацию цен.

"Ведомство рекомендует производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы", — говорится в сообщении.

Также производителям посоветовали включить некоторые условия в договоры с дистрибьюторами, приобретающими сахар для дальнейшей поставки в организации розничной торговли.

"Речь идет о максимальной торговой наценке таких дистрибьюторов, запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицами, праве расторгать договоры с дистрибьюторами, не соблюдающими эти условия", — сообщили в ведомстве.

В ФАС также уточнили, что рекомендации разрабатывались в рамках предпринимаемых правительством мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Их направили крупнейшим производителям сахара.

В ведомстве напомнили, что торгово-сбытовая политика — публичный документ, определяющий порядок и условия реализации продукции предприятия. Она направлена на создание прозрачных механизмов ценообразования и продаж, а также способствует обеспечению равного доступа к рынку для всех его участников. Поэтому обновленные торговые политики организациям целесообразно публиковать на своих официальных сайтах.

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