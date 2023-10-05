ФАС направила нефтяникам и независимым АЗС письмо о необходимости снизить цены

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила нефтяным компаниям и небольшим сетям АЗС письмо о необходимости снизить розничные цены, сообщила пресс-служба службы.

Цена топлива на бирже снизилась, поэтому необходимо снизить цены на АЗС, считает ФАС.

Оптовые цены на нефтепродукты в регионах снизились после введения запрета на экспорт топлива, заявил вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия 24".

Диапазон снижения составил от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за тонну дизтоплива, что должно отразиться на ценах на АЗС. На бирже цены снизились на 16-20%, сказал он.

"Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты", – сообщил Новак.

С 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет введен бессрочно, срок его действия зависит от насыщения рынка, пишет Смотрим.