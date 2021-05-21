68

Ежегодная акция "На работу на велосипеде" стартовала в Москве, она продлится до 4 июня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it! Владимир Кумов.

"В пятницу, 21 мая, проходит Всероссийская акция "На работу на велосипеде". В Москве в этот день акция только стартует, она продлится две недели. <...> Всего в акции участвуют более 40 регионов, а также более 300 компаний", - сообщил Кумов.

"Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе "энергетические точки", партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы", - пояснил Кумов.

Скидки и бонусы велосипедистам будут действовать две недели, с 21 мая по 4 июня. Уже сейчас есть бесплатное техобслуживание, скидки на билеты в театры и экскурсии проекта "Москва глазами инженера", бесплатные угощения и другое.

"Традиционные "энергетические точки", на которых команда Let's bike it! будет дарить велосипедистам экосумки с подарками, появятся в городе 3 июня - во Всемирный день велосипеда, учрежденный ООН. Участники акции получат в подарок не только сувениры и угощения, но и полезные подарки от издательства Strelka Press и "Яндекс.Лавки", - заключил Кумов.

Фото: pixabay

Фото: pixabay