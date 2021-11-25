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Евросоюз скоро изменит правила пересечения своих границ из-за коронавируса

25 ноября 2021 12:09
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Евросоюз скоро изменит правила пересечения своих границ из-за коронавируса

Евросоюз скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью испанской газете "Расон".

По ее словам, зима ожидается очень тяжелой – в декабре и январе будет большая нагрузка на больницы".

Странам, где от ковида вакцинировано меньше 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции, передает Радио Маяк.

Кириакидес вновь обратила внимание на важность вакцинации. "А дальше каждое государство суверенно, чтобы принять решительные меры", – подчеркнула еврокомиссар.

Теги: Коронавирус

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