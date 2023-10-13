Евгений Ревенко: Россия не уйдет из Международного олимпийского комитета

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Россия не откажется от членства в Международном олимпийском комитете (МОК), а наши спортсмены будут участвовать во всех возможных стартах внутри страны и за ее пределами. Лишить россиян радости больших побед у международных спортивных чиновников не получится. Об этом в интервью «Парламентской газете» сказал член Комитета Госдумы по спорту Евгений Ревенко.

— Евгений Васильевич, 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России «до дальнейшего уведомления». Как можете прокомментировать это решение?

— В действиях МОК для нас нет ничего неожиданного. Это вписывается в общую политику международных спортивных чиновников, направленную на дискредитацию олимпийского движения как такового и извращение высоких идей Пьера де Кубертена. Многократно было сказано, что спорт и политику смешивать нельзя, но коллективный Запад без тени смущения использует спорт как средство давления на Россию. Могу сказать, что эти попытки не имеют перспектив.

Единственная цель таких действий — лишить россиян радости больших спортивных побед. Не добьются! Мы продолжим выступать за равноправие в спорте, за отказ от санкций, за равную и честную борьбу в полном соответствиями с правилами.

— Каковы дальнейшие перспективы России в МОК?

— Мы не откажемся от участия в мировом олимпийском движении и членства в Международном олимпийском комитете и будем терпеливо ждать, когда международные спортивные чиновники придут в чувство.

Сейчас у нас две основные задачи: поддержка наших спортсменов и организация их выступлений там, где это возможно. Имею в виду как старты внутри страны, так и международные соревнования в тех государствах и на тех турнирах, где нам рады. В следующем году в России пройдут два крупных спортивных турнира: в Казани — Игры стран БРИКС, в Москве и Екатеринбурге — Игры дружбы. Уверен, наша страна продемонстрирует не только высокий уровень организации, но и гостеприимство, с которым мы всегда встречали спортсменов из всех стран и болельщиков.

— Как государство поддержит олимпийцев?

— На заседании 11 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому Олимпийский и Паралимпийский комитеты и Правительство получат полномочия организовывать мероприятия за рубежом, а также им разрешат финансировать участие иностранных спортсменов в российских состязаниях. Эта мера направлена на то, чтобы увеличить международное представительство на наших турнирах, соответственно, повысить их уровень, а также сделать возможным для наших спортсменов участвовать в соревнованиях высокого, по сути, олимпийского уровня за рубежом.

Еще раз повторю: у нас хватит терпения. Мы занимались и будем заниматься дальнейшей спортивной работой, главная цель которой — наша общая победа.