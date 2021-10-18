Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В поликлиническом отделении по адресу улица Мичурина, 125 в настоящее время работает новое подразделение для оказания помощи пациентам с ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Круглосуточный пункт вакцинации Самарской горбольницы № 4 перемещен в здание поликлиники - улица Челюскинцев, 1
В Ставропольском районе недавно завершен ремонт региональной трассы,
В Ставропольском районе недавно завершен ремонт региональной трассы,
Светлана Архипова охарактеризовала эпидситуацию в регионе как неблагополучную и крайне напряженную.
Оперативный штаб: система работы транспортных карт будет отлажена в ближайшее время
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального Оперативного штаба.
Дмитрий Азаров поручил оказать всестороннюю помощь пожилым гражданам в получении QR-кодов
Центр объединит представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города.
В Самарской области заработал центр развития талантов и трансформации управления «Таволга»
Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии распространения наркомании, получения информации о фактах незаконного оборота наркотиков.
В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Стоимость овсяных хлопьев в августе-сентябре поднялась выше 80 рублей.
В России рекордно дорожает овсянка
Российской команде впервые в истории удалось выиграть главный турнир года по Dota 2.
Владимир Путин поздравил российскую киберкоманду Team Spirit с победой на турнире по Dota 2
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.17
-0.07
EUR 82.46
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Самарец избил до смерти нового знакомого во время пьяной ссоры 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

18 октября 2021 16:40
223
Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

Электронные паспорта граждан РФ планируется начать выдавать до конца 2022 года в трех пилотных регионах, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах РФ сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой", - сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, согласовано, что электронный паспорт будет представлен в двух видах. Первый - это смарт-карта, которая должны заменить традиционный бумажный паспорт. На чипе смарт-карты будут храниться необходимые сведения о гражданине. Кроме того, для граждан появится мобильное приложение, которое позволит в отдельных случаях показывать не смарт-карту, а специальный QR-код.

По словам Шадаева, уже почти завершены согласования проекта, до конца года планирует выход указа президента, сообщает Интерфакс.

"На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений - как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются. Поэтому надеемся, что проект указа будет выпущен до конца года", - сказал глава Минцифры.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В самарских торговых центрах усилили антиковидные рейды
18 октября 2021  13:25
В самарских торговых центрах усилили антиковидные рейды
284
Перевалило за 900: рост заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжается
18 октября 2021  12:51
Перевалило за 900: рост заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжается
609
Дмитрий Азаров – финалистам конкурса «Лидеры России»: «Верю в вас и желаю побед!»
18 октября 2021  10:54
Дмитрий Азаров – финалистам конкурса «Лидеры России»: «Верю в вас и желаю побед!»
247
В Самаре готовятся к премьере оперы История Кая и Герды»
17 октября 2021  16:53
В Самаре готовятся к премьере оперы «История Кая и Герды»
736
Снова скачок: еще 896 человек заболели ковидом за истекшие сутки
17 октября 2021  13:16
Снова скачок: еще 896 человек заболели ковидом за истекшие сутки
733
Весь список