Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

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Электронные паспорта граждан РФ планируется начать выдавать до конца 2022 года в трех пилотных регионах, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах РФ сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой", - сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, согласовано, что электронный паспорт будет представлен в двух видах. Первый - это смарт-карта, которая должны заменить традиционный бумажный паспорт. На чипе смарт-карты будут храниться необходимые сведения о гражданине. Кроме того, для граждан появится мобильное приложение, которое позволит в отдельных случаях показывать не смарт-карту, а специальный QR-код.

По словам Шадаева, уже почти завершены согласования проекта, до конца года планирует выход указа президента, сообщает Интерфакс.

"На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений - как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются. Поэтому надеемся, что проект указа будет выпущен до конца года", - сказал глава Минцифры.