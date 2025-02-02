Эксперты рассказали, как пережить нехватку солнца зимой

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Зимой люди часто испытывают нехватку солнечного света. Эксперты рассказали «Известиям» 2 февраля, что делать, чтобы пережить короткий световой день.

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Юлия Якиманская отметила, что с нехваткой солнечного света в зимний период года связаны вирусные эпидемии, депрессии, авитаминозы, хроническая усталость. По ее словам, человек научился продлять световой период искусственно, но этот свет неестественный, и его длительное использование способствует ухудшению зрения, астенизации нервной системы, повышению тревожности и депрессивных состояний.

«Правильнее и полезнее — максимально использовать природный, а не искусственный свет; выходить на улицу в солнечный период и по возможности активно двигаться; если с выходами не получается — раздернуть жалюзи или шторы, почаще смотреть «за окно», — посоветовала она.

Эксперт отметила, что в зимний период естественно увеличение периода сна, и подчеркнула, что не стоит на этом экономить. Следует высыпаться.

«Наилучшая профилактика витаминной недостаточности — увеличение в рационе овощей-фруктов-зелени, благо всё это есть в магазинах. Будет полезно пропить курс комплексных витаминных препаратов. В диете полезны продукты с высоким содержанием витамина Д (жирная морская рыба, печень, желток)», — добавила Якиманская.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова также посоветовала заняться спортом, йогой, делать пробежки на свежем воздухе.

«Включите в рацион продукты, богатые витамином D: жирную рыбу, яйца и обогащенные молочные продукты. Это может помочь компенсировать недостаток солнечного света», — сказала она.

Кроме того, эксперт рекомендовала поддерживать социальную активность и в случае необходимости обращаться к психологу.

«В сезон выставок и театров поддерживайте социальные связи и участвуйте в общественных мероприятиях — это помогает бороться с чувством одиночества и депрессией, которые могут усиливаться в зимний период», — заключила она.