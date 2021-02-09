Эксперты назвали способы уменьшить риск кражи личных данных в Сети

119

В связи с массовым переходом на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса последний год, по мнению экспертов, был тяжелым с точки зрения обеспечения кибербезопасности. Специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе с «РИА Новости» назвал способы уменьшить риск кражи личных данных в Сети.

В качестве мер предосторожности Галов призвал пользователей регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, а также скачивать программы только из официальных магазинов приложений. Кроме того, эксперт посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах.

Перед тем как вводить свои личные или платежные данные, следует проверить название сайта в адресной строке и с осторожностью относиться ко всем звонкам от людей, представляющихся сотрудниками различных банков. Галов особо отметил, что раскрывать информацию о своих картах и счетах нельзя, как и сообщать одноразовые пароли.

Для безопасности данных важны также надежные пароли, напомнил глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Идеальный для защиты пароль должен содержать в себе не менее 16 символов, среди которых цифры, а также заглавные буквы, пишут "Известия".

Фото pixabay.com