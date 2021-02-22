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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

22 февраля 2021 13:43
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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм».

Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить. Так, по мнению основателя и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павла Гужикова, объем должен составить от шести до девяти месячных расходов семьи.

Однако международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что важно накопить столько денег, сколько потребуется для необходимых трат на протяжении 6–12 месяцев при непредвиденных обстоятельствах, пишут "Известия".

«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы», — отметил специалист.

Фото: Pixabay.com

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