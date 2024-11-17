Эксперт сообщил о росте фишинговых атак через мессенджеры

220

В настоящее время наблюдается устойчивый рост фишинговых атак, проводимых через мессенджеры. Об этом 17 ноября в беседе с «Известиями» сообщил руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

«За 10 месяцев этого года в Рунете было заблокировано 2374 домена, имитирующих Telegram, что в 2,2 раза выше аналогичного периода прошлого года», — уточнил он.

Собеседник издания также добавил, что период распродажи «черная пятница» 11 ноября и предновогодний сезон традиционно популярны у мошенников — основной приманкой для пользователей остаются крупные скидки, а также «закрытые» распродажи товаров по сверхнизким ценам. При этом, отметил Панков, по данным проекта «Доменный патруль», значительного увеличения числа мошеннических атак перед Всемирным днем шопинга 11 ноября в этом году замечено не было.

Среди прочего, заявил эксперт, злоумышленники часто подделывают ссылки на популярные маркетплейсы. Однако, подчеркнул он, доля успешных фишинговых атак в последнее время постепенно снижается во многом благодаря усилиям СМИ и компаний сферы информационной безопасности, постоянно повышающих осведомленность пользователей и их готовность противостоять действиям мошенников.