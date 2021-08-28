Эксперт рассказала о льготах для пенсионеров

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Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет классифицируются на федеральные и региональные, и если первая категория положена каждому, то вторая разновидность выплат, в зависимости региона проживания, определяется состоянием местного бюджета. Об этом в субботу, 28 августа, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50%-ную скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом. А при достижении 80-летнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт», — сообщила финансист изданию «Прайм».

Согласно федеральному закону №14, для людей, чей возраст превышает 80 лет, полагается надбавка к пенсии, а именно — повышение ее фиксированной части на 100%.

Финогенова добавила, что после 70 лет человек может получить государственную субсидию, направленную на компенсацию стоимости коммунальных услуг. Условием получения выплаты является показатель платы за коммунальные услуги не менее 22% от ежемесячного дохода.

Региональные меры поддержки зависят от финансирования соответствующей статьи расходов в областных бюджетах. Таким образом, пенсионерам могут быть положены льготы на такие услуги, как вывоз мусора, медицинская поддержка или скидки в продуктовых магазинах, а также на лекарства, если не бесплатное предоставление препаратов.

Другие льготы затрагивают пенсионеров всех возрастов, в том числе льготы при уплате НДФЛ, пишут "Известия".

«На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера, пожизненном владении или пользовании (например, освобождение от уплаты налога по одному участку, площадью, не превышающей шесть соток, если площадь выше, то налог будет взиматься с разницы между кадастровой стоимостью шести соток и фактическим размером участка)», — сообщила Финогенова.