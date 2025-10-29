Я нашел ошибку
Пятнадцатый Парад Памяти пройдет в Самаре 7 ноября
Россиян предупредили о топ-3 схемах мошенничества в III квартале 2025 года
Самарцы стали на 15 % чаще летать в командировки
Эксперт рассказала, какие лекарства могут изъять в аэропорту
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Эксперт рассказала, какие лекарства могут изъять в аэропорту

29 октября 2025 11:12
Путешественникам, перевозящим рецептурные лекарства через границу, следует соблюдать особую осторожность во избежание конфискации препаратов и привлечения к ответственности. О том, какие средства попадают под ограничения, рассказала 29 октября генеральный директор аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина «Газете.Ru».

«Перевозка лекарств через границу — это не формальность, а зона повышенного риска: нарушение правил может привести не только к изъятию препаратов, но и к административной или уголовной ответственности. Таможни многих стран относятся к фармпрепаратам даже строже, чем к алкоголю или табаку, именно из-за риска нелегального оборота сильнодействующих веществ», — объяснила она.

Наибольшие сложности, по словам эксперта, возникают с препаратами, содержащими психотропные или сильнодействующие компоненты. В разных странах действуют различные ограничения: например, в Японии запрещены противопростудные средства с псевдоэфедрином, а в ОАЭ и Саудовской Аравии действуют жесткие ограничения на ввоз транквилизаторов и анальгетиков.

«В России к таким относятся популярные препараты «Феназепам», «Коделак», «Корвалол», а также сильные обезболивающие на основе кодеина», — рассказала специалист.

Ватутина рекомендует всегда иметь при себе оригинал рецепта или врачебную выписку с указанием международного названия действующего вещества, дозировки и курса лечения. Для наркотических анальгетиков потребуется разрешение минздрава страны назначения, пишут "Известия".

«Разные государства устанавливают собственные ограничения, и несоблюдение их правил может обернуться не только потерей препарата, но и угрозой прерывания терапии. Чтобы этого избежать, пациенту важно заранее уточнять требования страны въезда и готовить документы», — резюмировала Ватутина.

