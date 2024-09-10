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Эксперт рассказал, что будет с ценами, если ЦБ повысит ключевую ставку

10 сентября 2024 13:36
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Эксперт рассказал, что будет с ценами, если ЦБ повысит ключевую ставку

Финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский в эфире "Радио России" рассказал, что будет с ценами, если Центробанк повысит ключевую ставку, и какие кредиты можно брать при нынешних условиях.

На 13 сентября запланировано заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Сейчас она составляет 18%. По мнению эксперта Дмитрия Голубовского, даже если ключевую ставку повысят, для рядового потребителя ничего не изменится, пишет Смотрим.

"Для тех, кто ходит просто в магазины за продуктами, здесь ничего не изменится, если только они не покупают их в кредит и эти кредиты не оплачиваются. В том смысле, что они начинают платить проценты в просроченный льготный период кредитования. Если ставка будет поднята, на цены это вряд ли повлияет в рознице. Повлияет только на стоимость кредита. Но есть такое мнение, и я с ним согласен, что подъем ставки, например, в том, что касается импорта, цены уже может начать поднимать. Потому что ставка просто закладывается в цену. Ставка влияет в первую очередь на стоимость кредитов. Потребительский кредит просто плюс один процент вырастет и все", – рассказал Голубовский.

Также финансовый аналитик дал рекомендации тем, кто планирует взять кредит.

"Финансовые условия жесткие и, если есть возможность не брать кредиты, их брать не надо. Что касается потребительских кредитов, если это сравнительно небольшие относительно дохода суммы на товары длительного пользования, в принципе, можно это делать, особенно если это импорт. Потому что импорт может все-таки дорожать, если у нас рубль будет слабеть", – заявил эксперт.

Что касается ипотеки, то, по мнению Голубовского, в нынешних условиях брать кредит на квартиру не стоит, поскольку "ставка сейчас на максимуме". "Получается, что покупаете на пике цены, еще и на самых жестких условиях" – сказал финансовый аналитик, порекомендовав подождать с ипотекой.

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