Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские в беседе с учащимися рассмотрели, чем отличаются понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок и преступление.
Сотрудники полиции региона встретились с воспитанниками социальных центров
Сегодня невозможно себе представить современную жизнь без железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного транспорта.
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников отрасли с Днем работников транспорта
В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения
В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения
В Самаре начали сносить двухэтажки у ТЦ «Вива Ленд»
В Самаре начали сносить двухэтажки у ТЦ «Вива Ленд»
В Самарской области 21 и 22 ноября не будет работать радио и ТВ
В Самарской области 21 и 22 ноября не будет работать радио и ТВ
За сутки в Самарской области пострадали двое пешеходов
За сутки в Самарской области пострадали двое пешеходов
В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян
В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян
в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега
В Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные

Эксперт предсказала подорожание шампанского и икры к Новому году

20 ноября 2022 11:51
170
Эксперт предсказала подорожание шампанского и икры к Новому году

Подорожание товаров и услуг в 2023 году ожидается минимум на уровне инфляции. При этом продукты праздничного ассортимента могут превзойти эти границы, отметила 20 ноября специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

В первую очередь, по ее прогнозам, подорожание затронет импортный алкоголь из-за информации о сокращении поставок. Поэтому приобрести его рекомендуется до новогодних праздников.

Рост цен на шампанское, к примеру, ожидается в районе 40%: минимальная стоимость бутылки у частных производителей увеличится на 40,7% (до 166 рублей), у оптовиков — на 45,3% (до 199 рублей), в розничном магазине — на 41,4% (до 239 рублей), указала Милашевская в беседе с агентством «Прайм».

Красная или черная икра, консервы и праздничные деликатесы, цена на которые начинает расти во второй половине октября, еще одна категория продуктов для предновогодних закупок. Цена на них растет даже без экономических обоснований. Сезонно зимой подорожают импортные овощи и фрукты.

С января, прогнозирует аналитик, в пределах 7–10% увеличится цена на мясную и молочную продукцию. Подорожание в районе 5% затронет крупы и хлебобулочные изделия. Это будет вызвано тем, что фермеры и магазины будут закладывать в конечную цену продукта возросшую стоимость удобрений, топлива и электроэнергии, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
705
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
2552
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
571
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
438
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
556
Весь список