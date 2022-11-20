Эксперт предсказала подорожание шампанского и икры к Новому году

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Подорожание товаров и услуг в 2023 году ожидается минимум на уровне инфляции. При этом продукты праздничного ассортимента могут превзойти эти границы, отметила 20 ноября специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

В первую очередь, по ее прогнозам, подорожание затронет импортный алкоголь из-за информации о сокращении поставок. Поэтому приобрести его рекомендуется до новогодних праздников.

Рост цен на шампанское, к примеру, ожидается в районе 40%: минимальная стоимость бутылки у частных производителей увеличится на 40,7% (до 166 рублей), у оптовиков — на 45,3% (до 199 рублей), в розничном магазине — на 41,4% (до 239 рублей), указала Милашевская в беседе с агентством «Прайм».

Красная или черная икра, консервы и праздничные деликатесы, цена на которые начинает расти во второй половине октября, еще одна категория продуктов для предновогодних закупок. Цена на них растет даже без экономических обоснований. Сезонно зимой подорожают импортные овощи и фрукты.

С января, прогнозирует аналитик, в пределах 7–10% увеличится цена на мясную и молочную продукцию. Подорожание в районе 5% затронет крупы и хлебобулочные изделия. Это будет вызвано тем, что фермеры и магазины будут закладывать в конечную цену продукта возросшую стоимость удобрений, топлива и электроэнергии, пишут "Известия".