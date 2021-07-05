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Эксперт назвал способ вычислить прослушку по телефону

5 июля 2021 10:00
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Эксперт назвал способ вычислить прослушку по телефону

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о признаках, по которым можно вычислить, что телефон прослушивается.

По его словам, помехи во время разговора по телефону могут происходить по безобидным причинам, но есть ряд признаков, указывающих, что к аппарату может быть подключена третья сторона, рассказал Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 5 июля.

«Первый и главный признак — это повышенный расход батареи. И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например разговора по телефону или переписки в мессенджере», — пояснил специалист.

Также стоит обратить внимание на необычный нагрев телефона во время сеанса связи, особенно если ранее подобного не наблюдалось.

Он пояснил, что программы, которые используют киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты, пишет сайт kp.ru. Таким образом они скрывают свое присутствие на устройстве, пишет НСН. Эксперт указал на то, что следует быть внимательными, давая согласие на условия пользования приложениями, и следить, какие из них просят предоставить доступ к камерам и микрофону смартфона.

Эксперт отметил, что программы прослушки также задействуют канал связи, повышая расход трафика. Особенно это ощутимо при попытках шпионить за перепиской.

Еще одним признаком прослушки специалист назвал таргетированный под недавние разговоры контент. Это может быть реклама и сообщения с неизвестного номера о том, что недавно обсуждалось по телефону. В случае появления подозрений аппарат следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр, пишут "Известия".

Теги: прослушка телефон

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