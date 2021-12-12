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Эксперт дал советы при покупке искусственной ели

12 декабря 2021 10:22
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Эксперт дал советы при покупке искусственной ели

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, на что необходимо обращать внимание при покупке искусственной ели.

По мнению эксперта, нужно акцентировать особое внимание на запахе товара.

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», — приводит его слова RT 12 декабря.

Шапкин подчеркнул, что часто производители комбинируют качественные и более дешевые материалы, следовательно, ель может быть менее долговечной.

Также он призвал при покупке искусственной ели внимательно ее осмотреть.

Говоря о материале, из которого делают такие товары, эксперт уточнил, что идеальным вариантом является полиэтилен.

«Полиэтилен — самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал — это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности или отвердитель», — заключил Шапкин.

4 декабря врач-терапевт Тимур Асанов заявил, что новогодние игрушки и украшения, изготовленные из некачественных материалов, могут вызвать аллергию, химическое отравление и другие неприятности.

Чтобы не навредить себе перед праздником, эксперт порекомендовал при выборе праздничных украшений обращать внимание на запах, изучать состав игрушки, а если производитель ограничился словом «пластик», врач советует отказаться от покупки. Гирлянды он советует покупать только в специализированном магазине и проверять, не нагреваются ли они при работе.

Дело в том, что некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ. Они могут провоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления, пишут "Известия".

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