Эксперт дал советы при покупке искусственной ели

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, на что необходимо обращать внимание при покупке искусственной ели.

По мнению эксперта, нужно акцентировать особое внимание на запахе товара.

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», — приводит его слова RT 12 декабря.

Шапкин подчеркнул, что часто производители комбинируют качественные и более дешевые материалы, следовательно, ель может быть менее долговечной.

Также он призвал при покупке искусственной ели внимательно ее осмотреть.

Говоря о материале, из которого делают такие товары, эксперт уточнил, что идеальным вариантом является полиэтилен.

«Полиэтилен — самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал — это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности или отвердитель», — заключил Шапкин.

4 декабря врач-терапевт Тимур Асанов заявил, что новогодние игрушки и украшения, изготовленные из некачественных материалов, могут вызвать аллергию, химическое отравление и другие неприятности.

Чтобы не навредить себе перед праздником, эксперт порекомендовал при выборе праздничных украшений обращать внимание на запах, изучать состав игрушки, а если производитель ограничился словом «пластик», врач советует отказаться от покупки. Гирлянды он советует покупать только в специализированном магазине и проверять, не нагреваются ли они при работе.

Дело в том, что некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ. Они могут провоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления, пишут "Известия".