Экономист рассказал о необходимости хранения наличных денег дома

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Наличные деньги хотя бы в небольшом количестве обязательно должны храниться в доме. Об этом 24 января заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, необходимо создать резерв, равный расходам семьи как минимум на полгода. После создания такой «финансовой подушки» можно задумываться об инвестировании или сбережении оставшихся средств.

«Что касается валюты для хранения, то подавляющее большинство банков сейчас оперирует только тремя валютами — доллар, евро и рубль. Найти где-то другие валюты будет довольно проблематично, так что для диверсификации валютной корзины можно закупать некоторые из них на брокерский счет», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

По словам Переславского, пропорции между основными валютами рекомендуется соблюдать по формуле «40–30–30» или же «50–25–25», где большая доля — рубли. Он отметил, что такое соотношение позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию.

«В принципе, от места, где будет лежать такой капитал — под матрасом или в банке, почти ничего не изменится, разве что в банке на рублевый счет будут начисляться проценты, которые не позволят инфляции серьезно обесценить накопления», — заявил он.

Экономист напомнил ситуацию с протестами в Казахстане, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов. Это говорит о том, что наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина, дополнил Переславский.

16 декабря 2021 года эксперты назвали оптимальный размер «финансовой подушки». По мнению международного финансового консультанта FCP Financial Management Ltd Исаака Беккера, объем средств на черный день должен быть таким, чтобы покрыть траты семьи на 6–12 месяцев в условиях непредвиденных обстоятельств.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов высказал мнение, что сумма накоплений на семью из четырех человек должна составлять минимум 360 тыс. рублей, пишут "Известия".