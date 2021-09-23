Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26 погиб

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Все члены экипажа потерпевшего крушение в Хабаровском крае самолета Ан-26 погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь в среду, 22 сентября. В нем находились шесть человек. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

На поиски самолета направили вертолет Ми-8 Росавиации. В МЧС предположили, что самолет мог пропасть с радаров из-за плохой погоды. В качестве еще одной версии крушения рассматривается ошибка пилотирования.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения).