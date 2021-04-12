Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

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Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали для россиян видеообращение, в котором поздравили их с Днем космонавтики, передает Радио Маяк.

Видеозапись опубликована на сайте Роскосмоса. Космонавты напомнили, что полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал поворотным событием в мировой истории.



День космонавтики в мире отмечают 12 апреля. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого был советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе.

«Восток-1» выполнил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.