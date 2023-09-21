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Египет закупит пшеницу из Франции и Болгарии вместо России

21 сентября 2023 12:22
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Египет закупит пшеницу из Франции и Болгарии вместо России

Египет вместо российской пшеницы купит зерно из Франции и Германии из-за несогласия с ценой, сообщил Bloomberg.

В августе Египет был крупнейшим покупателем российской пшеницы, но затем цена российского зерна выросла.

Урожай зерна в 2023 году составит 130 миллионов тонн, экспорт зерна – 60 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Госдуме. Экспорт зерна из России на фоне хорошего урожая может превысить рекорд, установленный в прошлом сельскохозяйственном сезоне. Тогда, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, было экспортировано свыше 60 миллионов тонн зерна. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозирует, что этот абсолютный рекорд будет превышен, пишет Смотрим.

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