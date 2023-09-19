Единый реестр воинского учета не заработает ранее 2025-го

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Запустить на всей территории РФ единый электронный реестр воинского учета удастся не раньше 2025-го года. Об этом заявили в Минцифры.

О том, что полноценный ввод в эксплуатацию такого реестра невозможен ранее 2025 года, заявил на конференции "Цифровизация в госсекторе" замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. По его словам, это обусловлено жесткими требованиями к информационной безопасности.

Чиновник заявил, что для реестра нужно создать инфраструктуру и обеспечить защищенные каналы связи, а "это требует временных и материальных затрат". Однако пилотный проект реестра все же может быть запущен на территории одного-двух регионов РФ до конца текущего года, пишет Смотрим.