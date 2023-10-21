Двухфакторная авторизация на "Госуслугах" станет обязательной с 28 октября

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Двухфакторная аутентификация на портале "Госуслуги", необходимая для повышения безопасности и защиты персональных данных, станет обязательной с 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

"Дополнительное подтверждение входа на "Госуслуги" станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей "Госуслуг" — более 41 млн человек", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Начиная с 28 октября у пользователей будет возможность войти в свой аккаунт старым способом, уточнить персональные данные и выбрать способ дополнительной защиты, который будет использоваться в дальнейшем. Если пользователь ничего не выберет, то при его следующей авторизации в аккаунте появится баннер с доступными вариантами второго фактора аутентификации.

Ранее стало известно о том, что Правительство России утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на сайт "Госуслуги". Таким образом, двухфакторная аутентификация становится обязательной для всех пользователей, пишет Лайф.