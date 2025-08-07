Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

132

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом 7 августа сообщили в инфоцентре.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении информационного центра в Telegram-канале.

Отмечается, что водителей, находящихся на мосту, просят сохранять спокойствие и действовать согласно инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Уведомление было опубликовано в 02:08.

Ранее, 2 августа, также перекрыли движение по Крымскому мосту. Позднее сообщили, что движение автотранспорта по мосту было восстановлено, пишут "Известия".