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Два медведя терроризируют людей на трассе "Колыма" под Магаданом. Дикие звери атакуют проезжающие автомобили и выпрашивают у водителей еду, сообщает РИА Новости. При этом многие охотно угощают хищников печеньем и другой едой.

Отмечается, что животных пытались испугать и прогнать в лес охотоведы и зоозащитники, но медведи вернулись и вряд ли уйдут в тайгу в ближайшее время.

Зоологи напоминают, что это очень опасный сильный хищник, которого ни в коем случае нельзя подкармливать. Потом они привыкают начинают требовать, чтобы им давали еду, в результате прогнать их проблематично.

Ещё одна причина, по которой медведи идут к людям – в лесах Магаданской области еще много снега и звери пока не могут добраться до прошлогодней ягоды или кореньев.

Фото: pixabay.com