Два автопроизводителя повысили цены на машины в первой половине января

128

С 1 по 15 января 2023 года в России подорожали автомобили двух брендов: китайского Haval и отечественного УАЗ. Об этом 16 января сообщило агентство «Автостат».

Haval поднял цены на 50 тысяч рублей на топовые версии Tech Plus кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x. В этой комплектации автомобили стали дороже на 1,6% и 1,5% соответственно.

Ульяновский автозавод тоже повысил стоимость у нескольких своих автомобилей. Модели Hunter, Patriot и «Пикап» в базовых версиях подорожали на 30 тысяч рублей, которые в итоге прибавили в цене от 1,6% до 4%.

В тоже время коммерческая модель грузовика УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) стала дороже на 30 — 78 тыс. рублей, пишут "Известия".