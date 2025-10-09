Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%

96

Россия входит в пятерку стран с крупнейшими экономиками по уровню распространения безналичных расчетов, доля которых достигла 87,5%. Об этом на форуме "Финополис-2025" сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула глава ЦБ, этот показатель отражает зрелость финансового рынка.

"Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками", - заявила она и уточнила, что в России 88,5% финансовых услуг люди оплачивают в цифре, пишет РГ.