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Доллар может упасть на 35% к концу 2021 года, напомнил о своем прогнозе экономист Стивен Роуч, сообщает Bloomberg, передает РИА новости. По его словам, американская валюта неуклонно снижается с тех пор, как в марте прошлого года в США разразилась пандемия COVID-19. Доллар упал примерно на 10-12% по сравнению с основными торговыми партнерами США.

При этом экономист заверил, что снижение американской валюты в ближайшее время будет продолжаться. По его мнению, этому будут способствовать резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета Соединенных Штатов, рост котировок евро и политика американской Федеральной резервной системы.

Кроме того, негативное влияние на доллар оказывает пандемия коронавируса и близкое к рецессии состояние экономики, считает Роуч. В такой ситуации еще один пакет экономической помощи будет иметь значительные последствия, так как США не хватает сбережений, заключил специалист.