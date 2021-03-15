Добросовестных налогоплательщиков доступ ФНС к банковской тайне не коснется

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В ведомстве также отметили, что все получаемые сведения имеют специальный режим хранения и доступа.

Напомним, с 17 марта налоговикам предоставляется расширенный доступ к банковской тайне. Отныне банки будут обязаны в течение трёх дней после запроса ФНС предоставлять, в частности, копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счёте, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Ранее служба могла получать такие данные только в рамках налоговых проверок. Цель новации- повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, передает Радио Маяк.