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Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с авиакатастрофой L-410

13 сентября 2021 11:49
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Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с авиакатастрофой L-410

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об объявлении 15 сентября дня траура в регионе в связи с катастрофой самолета L-410 возле села Казачинское, сообщается на интернет-портале правовой информации области. Тем временем вертолет Ми-8 санавиации с тремя тяжело пострадавшими вылетел в Иркутск, сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства региона.

Пассажирский L-410 накануне потерпел крушение в 4 км от Казачинского, куда летел из Иркутска регулярным рейсом. Погибли четыре человека, включая пилота. В больницу доставлены 12 пострадавших. В оперштабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что авария произошла из-за отказа техники.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

Теги: авиапроисшествия

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