Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные

Для пунктов выдачи заказов хотят создать отдельный налоговый режим

23 октября 2025 10:28
166
для пунктов выдачи заказов хотят создать отдельный налоговый режим

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный налоговый режим и собственный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов маркетплейсов. С таким обращением организация выступила в письме на имя министра экономического развития Максима Решетникова, сообщает газета «Ведомости».

Авторы инициативы отмечают, что действующие налоговые модели — общая и упрощенная — не учитывают специфику работы ПВЗ. Большинство таких точек действует не как самостоятельные торговые объекты, а по агентской схеме, выплачивая комиссию от оказанных услуг. При этом предприниматели фактически не имеют возможности возместить НДС, что снижает рентабельность и делает бизнес менее устойчивым.

Ассоциация предлагает протестировать отраслевой спецрежим в пилотных регионах. Он может включать фиксированный налог, привязанный к количеству пунктов выдачи, а также льготные ставки на доход или прибыль, что, по задумке, позволит упростить администрирование для малого бизнеса и снизить нагрузку на операторов маркетплейсов.

В Минэкономразвития подтвердили получение обращения и сообщили, что инициатива будет рассмотрена в установленном порядке. Ведомство заявило, что внимательно изучает поступившие предложения и продолжит анализировать возможность создания отдельных условий для этого сегмента, пишет Газета. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
347
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
317
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
454
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
341
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
338
Весь список