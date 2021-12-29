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Длительностью новогодних каникул довольны менее половины россиян

29 декабря 2021 11:01
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Длительностью новогодних каникул довольны менее половины россиян

Длительностью новогодних каникул довольны менее половины россиян – 45%. 20% считают, что их надо сократить, а 6% думают, что праздничные выходные должны быть еще длиннее. 29% опрошенных отметили, что будут работать в эти праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит ТАСС.

Говоря о плюсах новогодних каникул, треть россиян отметили, что любит их за праздничную атмосферу, примерно столько же – за возможность навестить родственников и друзей. Для 28% опрошенных это повод провести больше времени с детьми и отдохнуть от работы.

Согласно исследованию, среди минусов новогодних каникул 60% россиян отметили возросшие цены.

31% не устраивают очереди. А 28% респондентов жалуются на отсутствие занятий в течение стольких свободных дней.

Теги: Опрос

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