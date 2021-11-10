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Директор центра Гамалеи призвал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

10 ноября 2021 09:54
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Директор центра Гамалеи призвал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его словам, для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. "Для этого, безусловно, препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок", – сказал Гинцбург "Российской газете".

Ранее представители бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

При этом по словам ученых и представителей властей, вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах – это невакцинированные.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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