Директор центра Гамалеи призвал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его словам, для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. "Для этого, безусловно, препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок", – сказал Гинцбург "Российской газете".

Ранее представители бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

При этом по словам ученых и представителей властей, вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах – это невакцинированные.