Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской
В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской
Названы имена погибших в Турции самарских туристов
Названы имена погибших в Турции самарских туристов
В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП
В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП
Грузовое сообщение с Рождествено приостановили
Грузовое сообщение с Рождествено приостановили
В Самарской области отменили "Метафест 2021"
В Самарской области отменили "Метафест 2021"
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак

3 августа 2021 09:58
90
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова перечислила продукты, которые нежелательно употреблять натощак.

Как пояснила специалист в беседе с телеканалом «Звезда» 2 августа, лучше отказаться от употребления кофе, соков цитрусовых, сладких газированных напитков и острых приправ натощак. Так, кофеин подавляет аппетит, потому кофе лучше выпить спустя какое-то время после завтрака.

Острые приправы и соусы в начале дня провоцируют риск развития гастрита или язвы. Как отметила Белоусова, например, бутерброд с горчицей, хреном или чесночной приправой хоть и помогает взбодриться утром, но является прямой дорогой к гастриту, пишет телеканал «360».

Кроме того, вредна на голодный желудок газированная вода, особенно сладкая. Диетолог отметила, что частое употребление газировки натощак приводит к заболеваниям ЖКТ, таким как язва и гастрит, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Белоусова также призвала сочетать соки цитрусовых фруктов с полноценным завтраком, иначе потребление одних соков может также привести к нарушениям в работе ЖКТ. Она подчеркнула, что эти соки должны быть натуральными, сообщают "Известия".

Теги: диетолог здоровое питание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду
11 июля 2021, 12:19
Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду
В жару не стоит есть тяжелые блюда из баранины, свинины. Общество
972
Диетолог рассказала о пользе употребления арбузов
06 июля 2021, 10:34
Диетолог рассказала о пользе употребления арбузов
Специалист также призвала не покупать арбузы раньше августа. Общество
391
Самарцам дали советы по питанию в жару
18 июня 2021, 10:53
Самарцам дали советы по питанию в жару
В жаркую погоду пища должна быть легкой, а само питание необходимо сделать частым и дробным. Здравоохранение
945
В центре внимания
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
1035
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
535
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
879
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
2 августа 2021  14:35
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
478
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
2 августа 2021  13:56
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
584
Весь список