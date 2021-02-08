Дети потушили снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

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Четверо детей засыпали снегом Вечный огонь в Дворцовом парке Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне и попал на запись камеры видеонаблюдения, которую опубликовал телеканал.

На кадрах ролика видно, как дети гуляют рядом с мемориалом и, в какой-то момент один из мальчиков бросает сначала одну горсть снега в Вечный огонь, а потом и вторую. В результате пламя погасло, а дети ушли.

Отмечается, что аварийные службы уже восстановили подачу газа в мемориал, а местные полицейские разыскали двоих участников происшествия. Ими оказались ученики 4 и 5 класса школы. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей школьников к ответственности. Дети были отпущены домой, пишут "Известия".

Это уже не первый подобный инцидент в Петербурге. Так, 17 января четверо хулиганов потушили Вечный огонь в центре мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле. Как стало известно, четыре человека подошли к мемориалу и затушили его снегом, после чего скрылись с места происшествия.