Депутат Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube в России не будет

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Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки YouTube в России не будет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«У меня нет ответа на вопрос, который весь вечер задают журналисты: будет ли заблокирован в России YouTube? Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — не будет полной блокировки ресурса», - отметил он.

Хинштейн считает, что от блокировки платформы прежде всего пострадают обычные люди. Он добавил, что решение за Генпрокуратурой и Роскомнадзором, а также за самим YouTube (он входит в один холдинг с Google) - если требования российской стороны по удалению не соответствующего нашему законодательству контента будут удовлетворены, то исчезнет и повод для блокировки, пишет МК.